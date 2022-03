Exposition : “Les Oubliées de la Mer” Le Havre, 12 mars 2022, Le Havre.

Exposition : “Les Oubliées de la Mer” Le Havre

2022-03-12 – 2022-04-24

Du 12 mars au 24 avril 2022, embarquez dans l’exposition “Les Oubliées de la Mer” et naviguez dans les eaux internationales. Ce périple vous plonge dans la littérature, la mythologie et l’histoire avec un tour du monde guidé par des femmes emblématiques.

Jetez l’ancre à chaque continent et découvrez les portraits de femmes mythiques ou réelles, d’hier et d’aujourd’hui. cette traversée valorise la place des femmes dans l’histoire maritime passée et actuelle. Elle se nourrit de récits féminins toujours en lien avec les mers et les océans. “Cette aventure étanche votre soif livresque !”

Une quinzaine de portraits présenteront les vies et histoires de femmes et déesses dont les parcours sont en lien étroit avec la mer. Parmi ces figures emblématiques, entrez dans l’univers d’Isobel Bennet, une biologiste marine australienne qui a énormément contribué à faire avancer cette science en Australie sans jamais avoir eu aucun diplôme. Rencontrez la déesse Inuk de la Mer, Sedna, dont l’indépendance et la volonté l’ont métamorphosé en une myriade d’animaux marins. Autre portrait présent, celui de Yayi Bayam Diouf. cette femme déterminée à devenir pêcheuse dans un petit village sénégalais où cette profession est réservée aux hommes. Elle dirige aujourd’hui un centre de formation dans lequel les femmes acquièrent des compétences en entreprenariat.

Ces nombreux portraits ne laissent pas indifférent. La bibliographie abondante invite à une découverte plus importante de ces femmes et des problématiques qui ont guidé leur vie.

Le Havre Port Center est ravi d’accueillir cette exposition réalisée par Mélina Champuy, Erwen Conan, Suzy Dufour, Colleen Folcke, Zélie Mariage, Zoé Pairault, Benjamin Troccaz, étudiants en DUT Information et Communication à l’Université Le Havre Normandie, et, marrainée par Anne Cullerre, première femme Vice-Amirale de la Marine Nationale Française, ce qui fait d’elle la femme la plus gradée de toute l’histoire de ce milieu.

Leur passion pour la littérature et le milieu maritime a donné vie à cette exposition. Les étudiants seront présents, à tour de rôle, tous les samedis afin de détailler leur démarche et d’apporter davantage d’anecdotes sur ces portraits.

En complément, la conférence L’univers maritime et portuaire : un monde à elles ! se tiendra le mardi 5 avril 2022, à 18h au LH Port Center. L’occasion d’apporter un regard actuel et contemporain sur l’emploi et la présence des femmes dans l’univers maritime et portuaire. Des représentantes de ce milieu partageront leur regard sur cette situation et témoigneront de leur profession.

info@lehavreportcenter.com +33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/les-oubliees-de-la-mer/

