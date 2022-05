EXPOSITION ‘LES OMBRES FERTILES : BRODER, FEUTRER ET COUDRE LE RÊVE’ Plombières-les-Bains, 11 juin 2022, Plombières-les-Bains.

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains

Originaire de Lorraine, née en 1972, je définis ma pratique artistique comme autodidacte et singulière, à la frontière entre art et artisanat. En 2016 je découvre la laine cardée et les possibilités offertes par le feutrage de cette matière naturelle, organique, que j’apprécie à la fois pour ses qualités plastiques (malléable, souple, légère…) et symbolique (primitive, protectrice, brute et noble à la fois…). Je la travaille principalement avec une aiguille spéciale pour la mettre en volume, ce qui n’exclût pas l’utilisation de l’eau et du savon pour certaines réalisations. Cette transformation de la laine produit le feutre, un textile non tissé, le plus vieux textile produit par les hommes, incarnant le lien magique entre nature et culture, humanité et animalité, le monde civilisé et sauvage »… J’aime y associer d’autres éléments tels que des dentelles, des morceaux de canevas que je découpe, mais aussi des perles, sequins, des éléments naturels comme des petits os, des plumes, des bois de cervidés glanés çà et là… Je m’inspire du vocabulaire esthétique des arts et artisanats populaires d’Europe et d’ailleurs, des mythes et des archétypes qui constituent un fil conducteur traversant les différentes cultures… je reconfigure tous ces apports culturels qui ne sont pas les miens pour créer mon vocabulaire visuel propre et ainsi donner une matérialité à mon univers intérieur. Cette exposition présente des œuvres textiles en bas-relief et des sculptures qui explorent les ambivalences, les limites, les frontières : entre la vie et la mort, le jour et la nuit, le rêve et le réel, entre les mondes humain, animal, végétal… Il s’agit de jeter un pont vers un ailleurs, nous relier au mystère… créer un monde et y inviter les autres. » Stéphanie Bodin, mai 2022

+33 7 85 77 63 44 http://galeriedesbains-plombieres.fr/

Stéphanie Bodin

Plombières-les-Bains

