Laurent Corvaisier dessine tout le temps ! Intéressé par le monde dans lequel il vit, il fait partie de ces artistes qui aiment porter l’art dans la cité. Voyages et rencontres le nourrissent d’images et d’ambiances. L’exposition présente ici une série de peintures gouaches et acryliques sur papier, issues du livre Les oiseaux conteurs qui rassemble les dessins et des contes traditionnels du monde entier. La seconde partie de l’exposition est présentée à la Médiathèque des Minimes aux mêmes dates. Laurent Corvaisier est illustrateur pour la jeunesse. Né en 1964 au Havre, il a fait ses études à l’École nationale supérieure des arts décoratif. Il a publié de nombreux albums chez différents éditeurs et réalise également des illustrations pour des magazines. Parallèlement, il développe son travail de peintre, qu’il expose régulièrement en France et à l’étranger. Il participe à des performances ou à des spectacles au cours desquels il peint en direct sur scène. Laurent Corvaisier enseigne aux Arts décoratifs (ENSAD) et au lycée d’arts graphiques Corvisart depuis 1995. (En partenariat avec l’association [Macao & Cosmage](https://macao-cosmage.fr/), la Bibliothèque des Minimes et les Bibliothèques de Toulouse)

Dans le cadre du Festival du livre de jeunesse Occitanie : exposition des originaux de l’illustrateur Laurent Corvaisier

Médiathèque Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville



