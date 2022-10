Exposition « Les oiseaux ! » Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition « Les oiseaux ! » Bibliothèque Crimée, 7 septembre 2022, Paris. Du mercredi 07 septembre 2022 au samedi 22 octobre 2022 :

Dans le cadre de l’Automne de la science qui a pour thème « l’Homme et l’Animal », les bibliothèques parisiennes vous proposent un programme d’animations. Découvrez une dizaine d’oiseaux au travers des superbes illustrations de Capucine Mazille en version XXL, extraites du livre Les oiseaux ! aux éditions du Ricochet.

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr

Capucine Mazille Expo les oiseaux !

