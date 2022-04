Exposition “Les Mutants” Arlanc Arlanc Catégories d’évènement: Arlanc

Puy-de-Dôme

Exposition “Les Mutants” Arlanc, 22 avril 2022, Arlanc. Exposition “Les Mutants” Espace Particulier d’Art Actuel 144 Route Nationale Arlanc

2022-04-22 – 2022-07-01 Espace Particulier d’Art Actuel 144 Route Nationale

Arlanc Puy-de-Dôme Les Mutants, exposition de l’artiste contemporaine SUCCA. Installation en vitrine. claudegoulois@orange.fr +33 6 58 11 05 35 Espace Particulier d’Art Actuel 144 Route Nationale Arlanc

