Exposition "Les murs parlent, les graffitis comme ultimes témoignages" Musée de la Résistance de Limoges, 14 mai 2022 18:00, Limoges.

Nuit des musées

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, venez découvrir dans une cellule de prison en room scale.

Les murs parlent, les graffitis comme ultimes témoignages

### À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, venez découvrir dans une cellule de prison en room scale, interactive avec son spatialisé, des graffitis gravés par les Résistants durant leur détention dans la prison de Fresnes.

Tracés à la mine ou du bout des ongles, ils racontent la France occupée et ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour la défendre. Gravés dans le plâtre des murs, dans la pierre, le bois des portes et du mobilier pénitentiaire, l’aluminium des gamelles, inscrits sur les pages d’un livre, les graffitis retrouvés dans les prisons livrent des noms, des dates, parfois des adresses et des numéros de téléphones, des confessions, des adieux, des testaments, des journaux, des déclarations d’amour, des questionnements, des dessins et des poèmes.

Vous vous retrouverez dans une cellule d’une prison française de 9m2. Une cellule dont les couches de graffitis (mots, dessins, calendriers) se sont sédimentées avec le temps jusqu’à former une vaste fresque de motifs se superposant les uns aux autres. Des fissures aux pulsations lumineuses et sonores incitent le visiteur à se rapprocher des murs. En regardant les fissures de plus près, il fait éclore des graffitis, qui auraient échappé aux badigeonnages successifs dont on se sert habituellement pour les effacer.

Cet établissement culturel de la Ville de Limoges illustre les valeurs citoyennes et solidaires portées par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dédié à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les valeurs fondamentales de la République, il a pour vocation de faire vivre la mémoire en offrant un lieu pédagogique et de diffusion de l’information, notamment pour le jeune public. Situé dans l’ancien couvent des Sœurs de la Providence du XVIIe et XVIIIe siècle rue Neuve Saint-Etienne, au cœur au quartier de la Cité, il propose sur 1400 m2 un parcours muséographique retraçant rigoureusement les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement la Résistance, l’occupation et la déportation en Haute-Vienne. Décliné en dix séquences, à partir de 1939, ce parcours dynamique découle du programme scientifique élaboré par Olivier Wieviorka, historien de renommée nationale et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Pascal Plas, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale dans le Centre-Ouest, et Annie Martin, directrice du musée.

Deux plateaux accueillent les collections permanentes, constituées de près de 800 pièces. Le musée comprend également une salle d’expositions temporaires, une salle pédagogique permettant l’organisation d’animations pour les scolaires, et un centre de documentation ouvert aux chercheurs.

Ce musée a été réalisé par la Ville de Limoges pour un coût de 7 millions d’euros. Son aménagement a nécessité de très importants travaux entre 2009 et 2011, qui ont permis de valoriser un patrimoine remarquable. En plus du musée de la Résistance l’ensemble immobilier réhabilité comporte une salle de conférence, l’espace CITE.

Saturday 14 May, 18:00

This cultural establishment of the City of Limoges illustrates the civic and solidarity values carried by the Resistance during the Second World War. Dedicated to all those who have sacrificed to defend the fundamental values of the Republic, it aims to make the memory live by offering a pedagogical place and dissemination of information, especially for the young public. Located in the former convent of the Sisters of Providence of the seventeenth and eighteenth century rue Neuve Saint-Etienne, in the heart of the Cité district, It offers on 1400 m2 a museographic route rigorously tracing the historical facts of the Second World War and especially the Resistance, the occupation and the deportation in Haute-Vienne. Developed in ten sequences, starting in 1939, this dynamic path stems from the scientific program developed by Olivier Wieviorka, a national historian and specialist of the Second World War, Pascal Plas, historian specializing in the Second World War in the Central West, and

Las paredes hablan, el graffiti como último testimonio

Con ayuda de un casco de realidad virtual, venga a descubrir en una celda de prisión en sala escala, interactiva con su espacializado, grafitis grabados por los Resistentes durante su detención en la prisión de Fresnes.

Dibujados en la mina o en la punta de las uñas, cuentan la Francia ocupada y los que estaban dispuestos a sacrificar su vida para defenderla. Grabados en el yeso de las paredes, en la piedra, en la madera de las puertas y del mobiliario penitenciario, el aluminio de los tazones, inscritos en las páginas de un libro, los graffitis encontrados en las cárceles entregan nombres, fechas, a veces direcciones y números de teléfono, confesiones, despedidas, testamentos, periódicos, declaraciones de amor, cuestionamientos, dibujos y poemas.

Te encontrarás en una celda de una prisión francesa de 9m2. Una célula cuyas capas de graffiti (palabras, dibujos, calendarios) se han sedimentado con el tiempo hasta formar un gran mural de motivos superpuestos entre sí. Las grietas con pulsaciones luminosas y sonoras incitan al visitante a acercarse a las paredes. Mirando más de cerca las grietas, hace nacer graffitis, que habrían escapado a las sucesivas coloraciones que se utilizan habitualmente para borrarlas.

Sábado 14 mayo, 18:00

7 rue Neuve-Saint-Étienne 87000 Limoges 87000 Limoges Nouvelle-Aquitaine