Les murs parlent, les graffitis comme ultimes témoignages ——————————————————— ### À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, venez découvrir dans une cellule de prison en room scale, interactive avec son spatialisé, des graffitis gravés par les Résistants durant leur détention dans la prison de Fresnes. Tracés à la mine ou du bout des ongles, ils racontent la France occupée et ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour la défendre. Gravés dans le plâtre des murs, dans la pierre, le bois des portes et du mobilier pénitentiaire, l’aluminium des gamelles, inscrits sur les pages d’un livre, les graffitis retrouvés dans les prisons livrent des noms, des dates, parfois des adresses et des numéros de téléphones, des confessions, des adieux, des testaments, des journaux, des déclarations d’amour, des questionnements, des dessins et des poèmes. Vous vous retrouverez dans une cellule d’une prison française de 9m2. Une cellule dont les couches de graffitis (mots, dessins, calendriers) se sont sédimentées avec le temps jusqu’à former une vaste fresque de motifs se superposant les uns aux autres. Des fissures aux pulsations lumineuses et sonores incitent le visiteur à se rapprocher des murs. En regardant les fissures de plus près, il fait éclore des graffitis, qui auraient échappé aux badigeonnages successifs dont on se sert habituellement pour les effacer.

