Exposition « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson Bibliothèque Hergé, 18 janvier 2023, Paris. Du mercredi 18 janvier 2023 au mardi 14 février 2023 :

. gratuit

Pour la deuxième édition du Mois du livre et de la Petite Enfance des bibliothèques jeunesse du 19ème arrondissement, les comptines et berceuses du monde sont à l’honneur ! Venez découvrir l’exposition « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson dans notre espace réservé aux tout-es petit-es ! Vous y trouverez une cabane de lecture, différents petits jeux et les livres de comptines « Les murs ont des oreilles » à se chanter, murmurer et raconter dans nos langues diverses ! Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : 01 40 38 18 08

Bibliocité Module « Les murs ont des oreilles »

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris lieuville Bibliothèque Hergé Paris Departement Paris

Bibliothèque Hergé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson Bibliothèque Hergé 2023-01-18 was last modified: by Exposition « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson Bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé 18 janvier 2023 Bibliothèque Hergé Paris Paris

Paris Paris