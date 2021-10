Mareau-aux-pres Salle Polyvalente de Mareau-aux-Prés Mareau-aux-Prés Exposition Les Muids au début du XXeme siècle Salle Polyvalente de Mareau-aux-Prés Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

L’association Mareau… en ce temps là vous dévoile le fruit de ses recherches sur les familles du Cas Rouge au début du XXe siècle. L’exposition sera accompagnée d’une conférence animée par Daniel Boissay, qui évoquera un conflit opposant des vignerons des Muids à leur seigneur. En 1761, les gardes du seigneur de Boisgibault à Ardon tirent sur des vignerons des Muids et leurs enfants qui ramassaient des bruyères. Plusieurs d’entre eux sont grièvement blessés. Les seigneurs de Boisgibault et de Mézières voulaient remettre en question les droits d’usage ancestraux. Après de multiples rebondissements, l’affaire se poursuivra devant la justice jusqu’au Parlement de Paris. Ces paysans ont-ils réussi à faire valoir leurs droits face à deux puissants seigneurs de la région?

