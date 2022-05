Exposition “les moulins” Sommesnil Sommesnil Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Exposition “les moulins” Sommesnil, 26 juin 2022, Sommesnil. Exposition “les moulins” Route de la vallée Hangar des bassins versants Sommesnil

2022-06-26 – 2022-06-26 Route de la vallée Hangar des bassins versants

Sommesnil Seine-Maritime Sommesnil Exposition sur les moulins et l’eau, dans la Vallée de la Durdent.

A partir de 10h, au hangar des bassins versants, route de Sommesnil.

Organisé par le Comité des lettres de Grainville.

+33 6 21 18 57 10

A partir de 10h, au hangar des bassins versants, route de Sommesnil.

Organisé par le Comité des lettres de Grainville.

