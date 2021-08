Exposition Les moulins de mon cœur Musée du Château de Flers, 18 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du samedi 18 septembre au dimanche 20 février 2022 à Musée du Château de Flers

L’exposition “Les Moulins de mon coeur” est présentée du 18 septembre 2021 au 20 février 2022 au musée du Château de Flers. Entrée gratuite. Dédiée à la molinologie, elle met en lumière le travail de réhabilitation et de sauvegarde patrimonial réalisé par l’ARAM ( Association régionale des Amis de Moulins) sur plus de 60 moulins dans la région. À Villeneuve d’Ascq, trois moulins saluent de leurs ailes les visiteurs, fruits d’une reconstruction par l’ARAM qui nous raconte tout au sein de son musée voisin. Mais saviez-vous que l’on retrouve trace de la présence de plusieurs moulins sur le territoire de la ville, du Moyen-Âge à l’Ancien régime ? Lors de la visite, vous découvrirez le fonctionnement des moulins à farine et à huile, les modes de production, le travail des meuniers, mais aussi les rites et croyances qu’ils ont longtemps inspirés. Le titre de l’exposition renvoie à la dimension affective de ce patrimoine remarquable que sont les moulins dans l’inconscient collectif mais est également un clin d’oeil à la chanson de Michel Legrand “les moulins de mon coeur”. Il souligne par ailleurs le travail de passionné et d’amoureux des moulins qu’ont réalisé les membres de l’ARAM durant 40 ans. Cette exposition est réalisée en partenariat avec l’ARAM, qui a prêté de nombreuses maquettes et objets de collection du musée des moulins. Horaires de visite : Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, les 1e et 3e dimanches du mois de 15h à 18h30 sauf jours fériés. Entrée gratuite.

Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d'Ascq



