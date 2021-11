Albi Hôtel Rochegude Albi, Tarn Exposition « Les mots du regard » de Charles de Rodat Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

du vendredi 7 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Hôtel Rochegude

De Marguerite Duras, à Beckett, Fédérico Garcia Lorca en passant par Jocelyne François ou encore Boris Pasternak,…Ce sont dix-sept écrivains qui donnent rendez-vous au public du 7 au 23 janvier prochains dans les salles de l’Hôtel Rochegude. Des portraits de différents formats, réalisés avec talent à la peinture ou au fusain rehaussé pastel, par Charles de Rodat qui rend ici hommage à ces auteurs. « Ses passeurs » comme l’indique l’artiste, proches de lui par la sensibilité parfois la plus intime. Intitulée « Les mots du regards » cette exposition est dans la continuité de l’ouvrage du même nom, paru au printemps dernier aux éditions albigeoises « FRAction international » ou Charles de Rodat traduit par le portrait et un choix de textes annotés par lui, les inclinaisons littéraires qui lui sont chères et qui lui ont été inspirantes. **Du 7 au 23 janvier, ouvert de 13h à 18h, tous les jours sauf le mardi. Vernissage vendredi 7 janvier à 18h30.**

Entrée libre.

Une fois de plus, la culture s’exprime sous une nouvelle forme en ville avec le retour des expositions à l’Hôtel Rochegude Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

