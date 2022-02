Exposition : Les mots doux, les maux d’Amour Désertines Désertines Catégories d’évènement: Allier

Desertines

Exposition : Les mots doux, les maux d’Amour Désertines, 7 mars 2022, Désertines. Exposition : Les mots doux, les maux d’Amour Rue Paul Langevin Point Info Jeunes Désertines

2022-03-07 – 2022-03-28 Rue Paul Langevin Point Info Jeunes

Désertines Allier Désertines « Femmes, je vous aime.

Quelques fois si douces,

quelques fois si dures; … »

Exposition à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. +33 4 70 02 34 91 Rue Paul Langevin Point Info Jeunes Désertines

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Desertines Autres Lieu Désertines Adresse Rue Paul Langevin Point Info Jeunes Ville Désertines lieuville Rue Paul Langevin Point Info Jeunes Désertines Departement Allier

Désertines Désertines Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desertines/

Exposition : Les mots doux, les maux d’Amour Désertines 2022-03-07 was last modified: by Exposition : Les mots doux, les maux d’Amour Désertines Désertines 7 mars 2022 Allier Désertines

Désertines Allier