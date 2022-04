Exposition “Les Mots de trop” Sommevoire, 1 juin 2022, Sommevoire.

Découvrez ces petites phrases qui blessent et partagez les vôtres pour enrichir l’exposition, et amener chacun à réfléchir sur l’impact que les mots peuvent avoir sur soi et les autres.

Les médiathèques vous proposent une exposition évolutive sur le thème des discriminations. Mardi mercredi, vendredi et samedi.

+33 3 25 55 04 21

