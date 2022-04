Exposition Les mondes de Jacques Martin Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim Bas-Rhin Molsheim EUR Le musée accueillera dans 8 salles Les mondes de Jacques Martin et ses nombreux personnages emblématiques comme Alix, Jhen et Lefranc, le journaliste détective qui fête ses 70 ans d’existence.

exposition de planches originales, de centaines de dessins, croquis la plupart des documents inédit du grand public, nouvelles BD, animations diverses, librairie temporaire.

