Exposition “Les Mômes luttent contre le racisme” Mom’ganne, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 14h00 à 15h00

gratuit

Dans le cadre de la semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, l’exposition “Les Mômes luttent contre le racisme” vous propose des photographies réalisées par les enfants de Mom’Ganne à travers des ateliers photo, peinture, et de danse autour de la lutte contre le racisme.

Le soir après l’école les enfants participent à des ateliers artistiques d’arts vivants et de photographies sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme/ l’évènement situé au sein du centre Mom’Ganne au 5 rue Louis Ganne s’articule autour de l’exposition photographique des œuvres réalisées par les enfants tout au long de la session. Les enfants présenteront leurs œuvres autour d’un café ou d’un thé. Par la suite nous proposerons un départ groupé pour la visite du Palais de l’immigration Porte Dorée 30 minutes environ au puis une visite libre de l’Aquarium Tropical. Départ de Mom’Ganne pour Porte Dorée à 14h30. Ces actions ont lieu dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Mom’ganne 5 rue Louis Ganne Paris 75020

Contact : 0143610673 rueganne@gmail.com https://momartre.net/ile-de-france-2/mom-ganne/

Art contemporain;Atelier;Balade;Enfants;Expo;Histoire;Photo;Solidarité

libre de droit