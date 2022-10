Exposition les Mini’z – La carte et le territoire

Exposition les Mini’z – La carte et le territoire, 1 novembre 2022, . Exposition les Mini’z – La carte et le territoire



2022-11-01 – 2022-11-30 • Médiathèque du centre-ville – Espace presse

Jusqu’au 24 novembre • Médiathèque St-Jean – Espace jeunesse

Jusqu’au 3 novembre • Médiathèque Malice

Du 4 au 29 novembre Des livrets de jeux sont à disposition des enfants afin d’appréhender les codes de la photographie.

À partir de 8 ans, aux horaires d’ouverture des médiathèques.

Rens. au 03 44 15 67 02 (centre-ville), 03 44 15 67 32 (St-Jean) ou 03 44 15 67 31 (Malice). • Médiathèque du centre-ville – Espace presse

Rens. au 03 44 15 67 02 (centre-ville), 03 44 15 67 32 (St-Jean) ou 03 44 15 67 31 (Malice).

