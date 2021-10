Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire, Montsoreau EXPOSITION : LES MILLE ET UNE VIES DES TROGLOS Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau Maine-et-Loire De l’extraction à l’habitation, de lieux de stockage aux lieux de fête, des champignonnières aux sites touristiques, les troglos ne cessent de se réinventer. Notre territoire regorge de cavités troglodytiques. Leur histoire est longue et pleine de rebondissements. Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs mille et une vies trépidantes ! maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/ De l’extraction à l’habitation, de lieux de stockage aux lieux de fête, des champignonnières aux sites touristiques, les troglos ne cessent de se réinventer. Montsoreau

