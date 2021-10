Frouard Frouard Frouard, Meurthe-et-Moselle EXPOSITION LES MIGRATEURS Frouard Frouard Catégories d’évènement: Frouard

EXPOSITION LES MIGRATEURS Frouard, 17 novembre 2021, Frouard. EXPOSITION LES MIGRATEURS 2021-11-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-15 18:00:00 18:00:00 rue de la Libération Théâtre Gérard Philipe

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard Envolez-vous quelques instants avec les Migrateurs! à travers une exposition qui déploie l’univers poétique du livre illustré par Karine MAINCENT, Suivez Jojo et Jolie dans leur voyage. Recherches, croquis, images originales et imprimées ponctueront leur parcours semé d’adversité mais aussi de rencontres et de découvertes. tgp@frouard.fr +33 3 83 24 19 97 https://www.culture.frouard.fr/ TGP dernière mise à jour : 2021-10-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY

