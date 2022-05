Exposition : Les métiers de la voie d’eau au cours du temps Bellicourt Bellicourt Catégories d’évènement: Aisne

Le Musée du Touage se pare de l'exposition "Les métiers de la voie d'eau au cours du temps". Du 2 mai au 30 septembre, venez découvrir l'histoire d'une famille, découvrez les conditions de travail des métiers de la batellerie au fil du temps. Livret-jeux disponible pour les enfants.

