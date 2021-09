Exposition “Les Métiers d’Art” Le Domaine de Montjoie, 18 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Exposition “Les Métiers d’Art”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Domaine de Montjoie

La Galerie des Métiers d’Art située au coeur historique de Toulouse, Le Domaine de Montjoie, manoir historique devenu hôtel de prestige et Valérie Arnac, l’Agent d’Artisans œuvrant au développement des artisans d’art, s’associent pour les Journées européennes du patrimoine 2021. [Les 18 et 19 septembre prochains, La Galerie des Métiers d’Art et Le Domaine de Montjoie ouvriront leurs portes aux métiers d’art, patrimoine vivant et se transformeront le temps d’un week-end en lieux de convivialité et de rencontre pour toutes les femmes et tous les hommes proches de l’artisanat d’art et de ses valeurs.](https://www.ledomainedemontjoie.com) Des expositions de créations des Artisans d’Art représentés lors de l’évènement habilleront les lieux. Ils seront présents pour vous parler de leur savoir-faire. Une expérience enrichissante et surprenante à vivre et à découvrir dans un cadre exceptionnel et unique situé aux portes de Toulouse pour le Domaine de Montjoie et au coeur historique du Toulouse, pour La Galerie des Métiers d’Art.

Présentation du pass sanitaire et port du masque

Le Domaine de Montjoie 63 avenue de l’Aéropostale 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



