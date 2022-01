Exposition « Les métaux précieux » Grossouvre Grossouvre Catégories d’évènement: Cher

Grossouvre

Exposition « Les métaux précieux » Grossouvre, 9 avril 2022, Grossouvre. Exposition « Les métaux précieux » Grossouvre

2022-04-09 14:00:00 – 2022-06-30 17:00:00

Grossouvre Cher Empruntée à l’ancien musée de la Cité de l’Or à Saint-Amand-Montrond, cette exposition propose un « cabinet de curiosités » avec une présentation des outils et des objets, une exposition de bijoux, une animation ponctuelle avec la coulée d’un lingot ainsi qu’un film, avec la participation des élèves du lycée Jean Guéhenno. Venez découvrir tous les secrets des métaux précieux ! contact@halledegrossouvre.com +33 2 48 77 06 38 https://www.espacemetal.com/ Empruntée à l’ancien musée de la Cité de l’Or à Saint-Amand-Montrond, cette exposition propose un « cabinet de curiosités » avec une présentation des outils et des objets, une exposition de bijoux, une animation ponctuelle avec la coulée d’un lingot ainsi qu’un film, avec la participation des élèves du lycée Jean Guéhenno. Unsplash

Grossouvre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Grossouvre Autres Lieu Grossouvre Adresse Ville Grossouvre lieuville Grossouvre

Grossouvre Grossouvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grossouvre/