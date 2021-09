Exposition : Les mémoires du château de Comines Maison du patrimoine, 4 octobre 2021, Comines.

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à Maison du patrimoine

« Est-il un mot plus évocateur d’histoire et de légende que celui de château ? La présence d’un château, même en ruines, fait d’un coin de terre modestement agrémenté par la nature, un site remarquable qui retient le passant, le chercheur ou le poète ; et le nom de ce lieu s’en trouve auréolé de prestige et de mystère. Même détruit et rasé, même effacé jusqu’au dernier vestige, un vrai château qui a connu une longue existence historique impose encore son souvenir à l’imagination des habitants et, dans certaines occasions, l’ombre irréelle de ses tours hantent les esprits. » André SCHOONHEERE, Atlas historique – Comminium Cette exposition sera également accessible lors de la Fête des Louches (samedi 9 octobre de 14h à 17h30) ainsi qu’à l’occasion de l’après-midi des citrouilles (30 octobre de 14h à 18h). Elle vous fera découvrir notamment des photographies et des représentations de la« Brèche », vestige de l’une des tours du château. Ces documents issus de collections privées datent d’avant guerre ou de l’entre-deux guerres, et de l’occupation allemande de la Première Guerre mondiale. **Ouverture au public :** Lundi : 09:00 – 12:00 Mardi: 14:00 – 17:30 Mercredi: 09:00 – 12:00 14:00 – 17:30 Jeudi : 14:00 – 17:30 Vendredi : 09:00 – 12:00 Samedi et dimanche : Fermé

Entrée libre, pass sanitaire

Découvrez l’histoire et l’architecture du château de Comines, de sa naissance au Moyen Age à sa destruction au XVIIème siècle

Maison du patrimoine 4/6 rue du pont comines Comines Nord



