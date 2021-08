Nantes Espace Culturel Louis Delgrés Loire-Atlantique, Nantes Exposition Les Marrons de la Liberté – Sandra DESSALINES ZOZAYA Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public L’exposition « Les Marrons de la Liberté » de Sandra DESSALINES ZOZAYA est un témoignage à la mémoire de ces hommes et de ces femmes mis en esclavage durant des siècles et aussi une marque d’admiration pour leur combat permanent. Sandra DESSALINES ZOZAYA se définit comme une artiste qui travaille sur des thèmes qui forgent la culture de son île, Haïti. Les formes, les lumières, les contrastes, les ombres de ses personnages prennent vie dans un cadre atypique : sa cuisine qui lui sert d’atelier. Elle aime à travailler souvent à des projets associatifs qui mettent en lumière des valeurs qu’elle partage et défend. Visible à l’espace Louis Delgrès du 3 septembre au 1er octobre 2021Vernissage le 3 septembre 2021 à 19h Ouvert au public du mardi au vendredi de 10h à 18h 89, quai de la Fosse, 44100 Nantes 02 40 71 76 57 ligne 1 – arrêt Chantiers navals Gratuit Plus d’informations sur le site internet www.outremer44.com ou sur la page facebook Mémoire de l’Outre-Mer Espace Culturel Louis Delgrés 89 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

