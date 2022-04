Exposition “les marques oubliées” Valençay Valençay Catégories d’évènement: Indre

2022-04-01 10:00:00 – 2022-06-30 12:30:00

Valençay Indre Vous pourrez à loisir regarder sous toutes les coutures les nombreux modèles exposés, les plaques émaillées, et les affiches d’époque, ou bien encore vous émerveiller devant les vitrines pleines d’accessoires et de pièces détachées qui ont été conservés par les Frères GUIGNARD, créateurs de cette collection.

En 2022, l’AMAV (Association des Amis du Musée de l’Automobile) a concocté une toute nouvelle exposition sur le thème des MARQUES OUBLIÉES. Vous souhaitez nous rendre visite ? Rendez-vous sur notre site internet : www.musee-auto-valencay.fr ou bien sur notre page Facebook (museeautovalencay) pour découvrir toutes les actualités de cette nouvelle saison. Le Musée de l’Automobile vous présente près d’un siècle de cette incroyable invention qui a révolutionné le monde, il y a 130 ans maintenant, sur 1 600 m² d’exposition, regroupant une soixantaine de voitures, plusieurs camions de pompiers et un espace vélos et motos. musee.automobile.de.valencay@wanadoo.fr +33 2 54 00 07 74 http://www.musee-auto-valencay.fr/ Vous pourrez à loisir regarder sous toutes les coutures les nombreux modèles exposés, les plaques émaillées, et les affiches d’époque, ou bien encore vous émerveiller devant les vitrines pleines d’accessoires et de pièces détachées qui ont été conservés par les Frères GUIGNARD, créateurs de cette collection.

© Musée de l'Auto

