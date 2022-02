Exposition : Les Marianne des Collines Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Exposition : Les Marianne des Collines Anneyron, 4 mars 2022, Anneyron. Exposition : Les Marianne des Collines Anneyron

2022-03-04 – 2022-03-25

Anneyron Drôme Anneyron Les Marianne seront visibles en intérieur mais également de façon itinérante. Départ de l’exposition depuis le Hall de la Mairie puis cheminement fléché depuis la Place Camille Gervais pour une arrivée à la Médiathèque. mairie@anneyron.fr +33 4 75 31 51 11 http://www.anneyron.fr/ Anneyron

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Anneyron, Drôme Autres Lieu Anneyron Adresse Ville Anneyron lieuville Anneyron Departement Drôme

Anneyron Anneyron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anneyron/

Exposition : Les Marianne des Collines Anneyron 2022-03-04 was last modified: by Exposition : Les Marianne des Collines Anneyron Anneyron 4 mars 2022 Anneyron Drôme

Anneyron Drôme