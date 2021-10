Grenade Médiathèque de Grenade Grenade, Haute-Garonne Exposition – Les mangas Médiathèque de Grenade Grenade Catégories d’évènement: Grenade

du mercredi 3 novembre au mercredi 15 décembre à Médiathèque de Grenade

Cette exposition nous présente l’histoire des Mangas, la diversité de leurs origines, la variété des genres et des publics auxquels ils s’adressent. Des panneaux illustrés permettent ainsi de mieux comprendre le succès du Manga. Tout public.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Entrez dans l’univers si spécifique des Mangas. Médiathèque de Grenade 1 rue Paul Bert, 31330 Grenade Grenade Haute-Garonne

