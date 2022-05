Exposition, les mangas de Luffystud à l’honneur Cambes Cambes Catégories d’évènement: Cambes

Cambes Lot Cambes Luffystud, manga jusqu’au bout des doigts

Lorsque Guillaume, alias Luffystud, parle de mangas, vous ne pouvez que rentrer dans son univers. Sa passion est communicatrice. Il dessine depuis qu’il est tout petit. Après une pause, il a décidé de reprendre le dessin il y a 8 ans. Désormais, dès qu’il en a le temps, il se consacre à cet art et expose ponctuellement dans des salons. Il s’inspire de personnages existants qu’il commence à crayonner, affine son dessin et le finalise grâce à une palette graphique. Il faut compter entre 10 et 20 heures pour obtenir le résultat définitif. En 2021, un livre sur 4 vendus en France était une bande dessinée. Et savez-vous que les Français sont les deuxième plus importants consommateurs de mangas au monde ? Ce phénomène éditorial a même envahi les murs de A+B Communication à Cambes jusqu’en juin ! contact@a-plus-b.fr +33 5 65 34 38 14 Luffystud, manga jusqu’au bout des doigts

