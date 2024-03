Exposition LES MAINS VIVES au Patiau Patiau Saint-Jean-la-Poterie, samedi 9 mars 2024.

EXPOSITION LES MAINS VIVES

Du 09/03 au 18/06/2024

Vernissage le 09 mars de 15h à 17h

Rencontre avec les céramistes et visite commentée de l’exposition (thé, café et petits biscuits seront servis à cette occasion!)

Avec les céramistes Richard Dewar, invité d’honneur et commissaire de

l’exposition, Didier Bourel, Michel Le Gentil et Stan Brélivet.

Hommage à Bruce et Catherine Gould.

Le samedi 8 novembre 2014, le potier Richard Dewar fut le parrain du Patiau pour son inauguration. 10 ans plus tard, nous le convions pour une nouvelle exposition.

Intitulé LES MAINS VIVES Richard Dewar regroupe à travers cet événement ses œuvres et celles de cinq autres céramistes bretons qu’il admire à la fois pour leur personnalité et pour leur travail. Ce sont des artistes chers à Richard, et leur style de travail représente parfaitement pour lui l’esprit, la vie et le travail d’un potier.

Voici donc six céramistes Richard Dewar, Didier Bourel, Michel Le Gentil, Stan Brélivet, Bruce et Catherine Gould.

Tous fidèles à leur art et pour toujours, les mains vives. .

Patiau 2 Rue du Calvaire

Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne lepatiau@outlook.fr

