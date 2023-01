Exposition « Les machines extraordinaires de Jules Verne » Gamaches Gamaches Catégories d’Évènement: Gamaches

Somme

Exposition « Les machines extraordinaires de Jules Verne » Gamaches, 7 février 2023, Gamaches . Exposition « Les machines extraordinaires de Jules Verne » 1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

2023-02-07 – 2023-02-18 Gamaches

Somme Une exposition qui plonge le visiteur au cœur de l’univers de Jules Verne. Exposition visible aux horaires de la médiathèque. Une exposition qui plonge le visiteur au cœur de l’univers de Jules Verne. Exposition visible aux horaires de la médiathèque. mediatheque.gamaches@gmail.com +33 3 22 61 30 43 Gamaches

dernière mise à jour : 2023-01-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Gamaches, Somme Autres Lieu Gamaches Adresse 1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme Ville Gamaches lieuville Gamaches Departement Somme

Gamaches Gamaches Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gamaches/

Exposition « Les machines extraordinaires de Jules Verne » Gamaches 2023-02-07 was last modified: by Exposition « Les machines extraordinaires de Jules Verne » Gamaches Gamaches 7 février 2023 1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme Gamaches Somme

Gamaches Somme