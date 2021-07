EXPOSITION LES LIGNES DE LA CITADELLE Montmédy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montmédy.

EXPOSITION LES LIGNES DE LA CITADELLE 2021-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 18:00:00

Montmédy Meuse

L’exposition retrace le parcours de Carole Nieder lors de sa résidence de trois mois au sein de la Citadelle de Montmédy. L’artiste puise son inspiration dans l’histoire du lieu et ses grandes étapes de construction/destruction/reconstruction. On (re)découvre dans son travail les « lignes de force » de ce patrimoine militaire, les perspectives qu’offre le fossé des remparts, les formes géométriques qui se découpent dans le paysage et les rapports entre les volumes de pierres noires.

Venez découvrir le travail de Carole Nieder mais également le résultat de différentes collaborations artistiques engagées lors de sa résidence. Plusieurs élèves du territoire ont également eu le plaisir de participer au processus de création de l’artiste à travers la réalisation d’œuvres collectives et éphémères qui viendront habiller les murs de la Citadelle durant la période estivale. L’exposition « Les lignes de la Citadelle » offre au visiteur un regard neuf sur ce site patrimonial remarquable et dévoile un travail graphique à la fois individuel et collectif.

CAROLE NIEDER

Originaire de Strasbourg, Carole Nieder est architecte et artiste plasticienne. Elle a été sélectionnée par la DRAC Grand Est et le Ministère de la Culture et de l’Éducation pour intervenir en Pays de Montmédy, dans le cadre du dispositif « La Fabrique Grand Est ». Elle est aujourd’hui en résidence d’artiste à la citadelle de Montmédy. Depuis plus de dix ans, elle développe une pratique artistique autour de la notion d’empreinte et des rapports entre corps et espace. Son travail de recherche mêle performance, installation, peinture en mouvement, scénographie et mise en scène. En tant qu’architecte, elle met sa culture spatiale au service de ses explorations plastiques et voit dans ses créations une manière de questionner le monde qui nous entoure et son fonctionnement.

LES COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Photographes : Michel Handschumacher, Marc Hess et Lorraine Caillas (PETR).

Vidéastes : APTM vidéo.

Musiciens : Christian Cantos, Le DJ Natboy et son équipe, Max’ CLS.

Scolaires : Les élèves de la cité scolaire Alfred Kastler de Stenay et de l’école Georges Brassens de Montmédy.

+33 3 29 80 15 90 https://carole.nieder.fr/

© Michel Handschumacher

dernière mise à jour : 2021-06-29 par