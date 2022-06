EXPOSITION LES LAVANDIERES Lavoye Lavoye Catégories d’évènement: 55120

2022-07-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-30 18:00:00 18:00:00

Lavoye 55120 Lavoye Exposition ludique et pédagogique proposée par le Terroirs et traditions. Une occasion de se replonger dans les grandes lessives d’antan et de découvrir l’ambiance des années 1900.

Journée de grande lessive reconstituée avec les gestes ancestraux et ustensiles. +33 6 30 08 35 77 Lavoye

