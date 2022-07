Exposition « Les Juifs de France dans la Shoah » Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

2022-08-15 – 2022-09-15

Allier Cette année, à l’occasion du 80e anniversaire de la rafle du 26 août 1941, une exposition « Les juifs de France dans la Shoah » sera organisée à la Médiathèque Valery Larbaud par le Mémorial de la Shoah. Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy

