Paul Maugis, collectionneur habitant le Bignon dans l'est du pays de Retz, exposera à la Nouvelle Maison de l'Histoire plusieurs exemplaires issus de sa collection des jouets anciens. Véritable invitation à la nostalgie, cette exposition permettra aux plus âgés de retrouver les jouets de leur enfance, mais également aux plus jeunes de découvrir les manières de s'amuser à d'autres époques.

francois.asin@shpr.fr +33 2 51 74 63 73 http://www.shpr.fr/

