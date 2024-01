Exposition les jeux olympiques maison de pays Bonny-sur-loire, lundi 15 juillet 2024.

Début : 2024-07-15T09:00:00+02:00 – 2024-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-07T14:00:00+02:00 – 2024-09-07T18:00:00+02:00

La Maison de Pays met à l’honneur l’histoire des jeux olympiques. Les différentes éditions des olympiades parcourent le monde

réunissant des athlètes, femmes et hommes, réalisant de véritables exploits et écrivant une page exceptionnelle du dépassement de soi.

Ces histoires individuelles, ces destins extraordinaires mettent en lumière des valeurs citoyennes, des récits qui permettent d’éclairer l’histoire et le présent autrement. C’est cette histoire multiple, à travers 30 Jeux Olympiques et 15 Jeux Paralympiques, que propose cette exposition de la CASDEN en mettant en exergue des récits hors norme, de sportives et de sportifs, qui ont marqué leurs engagements

dans l’histoire contemporaine. Le 20 juillet, la Maison de Pays organisera un jeu de piste à pied et en vélo.

maison de pays 29 Grande Rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 57 71 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}]

