Exposition Les Jeux olympiques et paralympiques à travers les âges Pavillon des expositions temporaires Saint-Brieuc, lundi 11 mars 2024.

Exposition Les Jeux olympiques et paralympiques à travers les âges Pavillon des expositions temporaires Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une véritable vitrine de l’Histoire, évoluant au gré du contexte politique, géopolitique mais aussi des changements sociaux. Depuis des années, le sport et l’olympisme rassemblent les populations au-delà des frontières, véhiculant des valeurs telles que le courage, la parité, la tolérance ou encore l’égalité.

Le but de cette exposition est de montrer comment ces valeurs ont émergé au fil du temps dans nos sociétés tout en retraçant cette riche histoire sportive, culturelle et politique. L’exposition se décline en plusieurs formats pour toucher un large public.

Une mélange de passion, de patrimoine, de valeurs et d’Histoire

La CASDEN présente une série de 30 panneaux retraçant les récits et destins de sportifs et sportives provenant des quatre coin du monde lors des précédentes éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette initiative vise également à mettre en valeur une trentaine de valeurs citoyennes.

L’exposition comprendra l’ensemble des affiches des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été ainsi que des Unes du magazine l’Équipe mettant en avant des sportifs nationaux et internationaux depuis 1952. Les visiteurs auront également l’opportunité d’admirer un des objets et équipements sportifs d’intérêt, tels que des équipements sportifs anciens (patins datant de 1896, ballon de rugby de 1963…) et modernes, des médailles olympiques, des tenues de sportifs olympiques,… Ces objets ont été sélectionnés et prêtés par différentes associations briochines. Cette exposition offre un véritable voyage dans le temps et dans le patrimoine sportif.

Une conférence le 23 mars :

Une conférence sur l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulera le samedi 23 mars de 15h à 17h. Cette dernière sera animée par Michael Attali, professeur des universités à l’Université de Rennes 2. En tant qu’historien du sport et de l’éducation et expert scientifique pour diverses institutions telles que le Musée National de l’Éducation, Musée National du Sport et l’UNESCO, il est l’auteur de nombreuses publications dans des revues internationales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11

fin : 2024-03-30

Pavillon des expositions temporaires 2 Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

