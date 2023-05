Exposition : « Les jeux mondiaux féminins de 1922 » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition : « Les jeux mondiaux féminins de 1922 » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 09 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi, vendredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi

de 13h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Entrée libre En août 1922, juste quelques années après la Premières Guerre Mondiale, Alice Milliat lançait les tout premiers Jeux Olympiques féminins, devenus depuis les Jeux Mondiaux Féminins. Un centenaire plus tard, la Ville de Paris rend hommage à cet événement aussi sportif que féministe, au travers de cette exposition hébergée à la fois par la médiathèque Jean-Pierre Melville et la bibliothèque Marguerite Durand. C’est

au cœur du 12e arrondissement, au stade Pershing, que ces Jeux se

sont déroulés. Pour la première fois, des

sportives s’affrontaient au niveau mondial dans différentes

disciplines. Pourquoi

créer les Jeux Mondiaux féminins ? Devant le refus du Comité

international olympique (CIO) d’intégrer les femmes dans certaines

disciplines de la compétition, Alice Milliat a réuni toutes celles qui

souhaitaient participer à la première édition d’un équivalent féminin,

sportives comme amatrices. Avec seulement 77 participantes représentant 5

nations pendant onze épreuves sportives différentes, ces Jeux mêlant

amatrices et athlètes, dont de nombreuses Parisiennes, ont accueilli près

de 15 000 spectatrices et spectateurs à l’époque. D’autres éditions

suivront, en 1926 notamment, avant l’arrêt de ces Jeux Mondiaux en 1936. Exposition :

Comité d’histoire de la Ville de Paris et Service de développement et

valorisation de la Direction des affaires culturelles de la Ville de

Paris Commissariat

scientifique : Florence Carpentier, historienne du sport et du genre,

Université de Rouen Normandie / Université de Lausanne Entrée libre En complément, l’exposition est consultable dans sa version numérique sur la page suivante.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition : « Les jeux mondiaux féminins de 1922 » Médiathèque Jean-Pierre Melville 2023-05-02 was last modified: by Exposition : « Les jeux mondiaux féminins de 1922 » Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 2 mai 2023 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris,Paris

Paris Paris