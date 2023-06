Cet évènement est passé Exposition : « Les Jeux mondiaux féminins de 1922 » Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En août 1922, quelques années après la Première Guerre mondiale, Alice Milliat lançait les tous premiers Jeux olympiques féminins, devenus par la suite les Jeux mondiaux féminins. Un centenaire plus tard, la Ville de Paris rend hommage à cet événement aussi sportif que féministe, à travers une exposition proposée en itinérance dans les établissements de la Ville recevant du public. L’exposition « Les Jeux mondiaux féminins de 1922 » propose de plonger en 1922, au stade Pershing (12e), au cœur de l’histoire de cet événement majeur pour les femmes et le sport féminin. Elle est à découvrir en itinérance jusqu’à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans plusieurs établissements de la Ville ouverts au grand public : L’exposition est également consultable en ligne Conception : Comité d’histoire de la Ville de Paris et Service de développement et valorisation de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris Commissariat scientifique : Florence Carpentier, historienne du sport et du genre à l’Université de Rouen Normandie et à l’Université de Lausanne. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact :

