Exposition « Les jeux de Berlin 1936, le sport comme arme » World War II Museum Quinéville, lundi 1 avril 2024.

Exposition « Les jeux de Berlin 1936, le sport comme arme » World War II Museum Quinéville Manche

A l’occasion du 80e anniversaire du débarquement en juin 2024, et des jeux olympiques à Paris en août 2024, le musée vous propose une exposition originale autour des Jeux de Berlin en 1936.

Vous pourrez découvrir, grâce à de nombreux panneaux et objets authentiques, l’histoire de ces jeux controversés, et l’incroyable destin de plusieurs athlètes ayant défié le fascisme bien avant les débuts du conflit.

World War II Museum 18 Avenue de la Plage

Quinéville 50310 Manche Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-11-17 18:00:00



