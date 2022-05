Exposition Les jardins d’Evreux Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Exposition Les jardins d’Evreux Médiathèque Rolland-Plaisance, 4 juin 2022, Évreux. Exposition Les jardins d’Evreux

Médiathèque Rolland-Plaisance, le samedi 4 juin à 10:00

A l’occasion du don de Mme Rousseau-Thoreux, la médiathèque organise une exposition consacrée aux dessins représentants les jardins d’Evreux du XIXe au XXe siècle. Les Jardins d’Evreux aux XIXe et au XXe siècle Médiathèque Rolland-Plaisance 3 square Georges Brassens, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Médiathèque Rolland-Plaisance Adresse 3 square Georges Brassens, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux Departement Eure

Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

Exposition Les jardins d’Evreux Médiathèque Rolland-Plaisance 2022-06-04 was last modified: by Exposition Les jardins d’Evreux Médiathèque Rolland-Plaisance Médiathèque Rolland-Plaisance 4 juin 2022 Évreux Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux

Évreux Eure