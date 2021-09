Brive-la-Gaillarde Centre d'études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, Corrèze Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré Centre d’études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré Centre d’études et musée Edmond Michelet, 18 septembre 2021, Brive-la-Gaillarde. Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’études et musée Edmond Michelet Gratuit. Entrée libre.

Découvrez des représentations des combattants africains qui se sont battus pendant la Première et Seconde Guerre mondiale mais aussi en Algérie. Centre d’études et musée Edmond Michelet 4, rue Champanatier 19100, Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

