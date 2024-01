Exposition Les intrus Tache Papier Dijon Tache Papier Dijon, lundi 5 février 2024.

Un intrus s’est glissé dans la série d’objets, de plantes, de personnages et cherche à se faire passer pour ce qu’il n’est pas !

Avec ses illustrations, Bastien Contraire joue avec les formes, les silhouettes, les couleurs et se joue de nous en cachant une anomalie dans ces drôles de planches naturalistes. ????

Les formes sont multipliées et déclinées en bichromie selon la technique du pochoir dans un jeu astucieux de superpositions et d’emboîtements, les couleurs vibrent entre elles et parfois se mélangent pour créer une nouvelle nuance inédite. ?

Vernissage, ateliers, visites guidées… De nombreux événements sont prévus tout au long de l’expo !

Exposition à découvrir dans notre galerie située au 27 rue d’Ahuy à Dijon !

Plus d’infos sur le site de l’association https://letachepapier.fr/exposition-les-intrus EUR.

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

