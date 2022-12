EXPOSITION « LES INITIATIVES DU TERRITOIRE AUTOUR DE L’ECONOMIE SOCIETALE ET SOCIETAIRE A CLISSON Clisson Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique Clisson Qu’est-ce que l’Economie Sociétale & Solidaire ? Quelles sont les initiatives autour de Clisson et sur quels secteurs d’activité ?

En partenariat avec le Syndicat mixte du Pays du Vignoble nantais et le collectif LEADER, la Ville de Clisson met en lumière l’état des lieux des initiatives du territoire.

Mercredi 11 janvier à 18h, un moment d’échanges et de convivialité est organisé en présence de Xavier Bonnet, Maire de Clisson, avec les interventions de L’Embell’vie & SEMES, deux belles initiatives d’entreprises de l’Economie Sociétale & Solidaire du territoire clissonnais.

En parallèle de l’exposition, une sélection de documents autour de l’Economie Sociétale & Solidaire est à retrouver à la Médiathèque Geneviève Couteau, place Jacques Demy.

Exposition Gratuite – Entrée libre Les mercredis, samedis et dimanche, du 4 au 14 Janvier, expo permettant de découvrir l’Economie Sociétale et Solidaire autour de Clisson en collaboration avec le Pays du Vignoble Nantais. +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/ Rue du Minage Galerie du Minage Clisson

