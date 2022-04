Exposition – Les indigènes du 7ème continent Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Exposition – Les indigènes du 7ème continent Plérin, 23 avril 2022, Plérin. Exposition – Les indigènes du 7ème continent Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-04-23 10:00:00 – 2022-05-14 18:30:00 Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor Véritable fléau environnemental, le plastique est présent partout et pour longtemps. De ce désastre, la plasticienne Cécile Borne en fait une oeuvre. De ces déchets anthropiques, tissus et plastiques recueillis sur les grèves de Bretagne, elle aborde de nouvelles visions sur les traces de notre époque.

Horaires variables lecap@ville-plerin.fr +33 2 96 79 86 00 https://www.ville-plerin.fr/ Véritable fléau environnemental, le plastique est présent partout et pour longtemps. De ce désastre, la plasticienne Cécile Borne en fait une oeuvre. De ces déchets anthropiques, tissus et plastiques recueillis sur les grèves de Bretagne, elle aborde de nouvelles visions sur les traces de notre époque.

Horaires variables Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Ville Plérin lieuville Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin Departement Côtes d'Armor

Plérin Plérin Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plerin/

Exposition – Les indigènes du 7ème continent Plérin 2022-04-23 was last modified: by Exposition – Les indigènes du 7ème continent Plérin Plérin 23 avril 2022 Côtes-d’Armor Plérin

Plérin Côtes d'Armor