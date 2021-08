Exposition « Les Incroyables modèles du Docteur Auzoux » Ferme d’en Haut, 18 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du samedi 18 septembre au dimanche 12 décembre à Ferme d’en Haut

**Exposition « Les Incroyables modèles du Dr Auzoux »** On raconte que le jeune Louis Auzoux, étudiant en médecine, supportait mal les dissections et que cela le conduisit à inventer au début des années 1820 des modèles d’anatomie clastique*, ces mannequins en papier mâché permettant de prendre connaissance, en les démontant, des différentes parties du corps humain. On raconte aussi que les facultés de médecine manquaient de corps à disséquer. Résumée ainsi, l’histoire est peut-être trop simple pour qu’on puisse la croire entièrement. **Au début du XIXe siècle, savants, professeurs et étudiants participent à la création de supports pédagogiques dont l’enseignement de la médecine a alors fort besoin et parmi lesquels les créations du docteur Auzoux se distinguent rapidement.** Le docteur Auzoux élargit progressivement sa gamme à la zoologie et à la botanique, produisant en série des centaines de modèles de grande taille, suscitant l’intérêt des institutions scolaires et d’enseignement supérieur à travers le monde. L’Université de Lille et l’Université Complutense de Madrid vous invitent à découvrir la diversité, la scientificité et la qualité esthétique de ces modèles, avec des pièces issues de leurs collections, mais aussi de celles des lycées Faidherbe de Lille et Gambetta de Tourcoing, ainsi que des musées hospitalier régional de Lille, zoologique de Strasbourg et de l’écorché d’anatomie du Neubourg. *du grec klao, rompre, séparer **Exposition visible le samedi et dimanche de 15h à 19h, jusqu’au 12 décembre 2021**

Entrée gratuite et sans réservation. Le pass sanitaire sera exigé selon les directives nationales en vigueur

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



