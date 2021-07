Gargilesse-DampierreGargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre, Indre Exposition “Les images et les mots : une rivalité amoureuse” Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre Gargilesse-DampierreGargilesse-Dampierre Catégories d’évènement: Gargilesse-Dampierre

Exposition "Les images et les mots : une rivalité amoureuse" 2021-07-31 15:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Gargilesse-Dampierre Indre

"Les images et les mots : une rivalité amoureuse" par Michèle ATMAN, Joëlle DUMONT, Sophie DOMONT, Julien MELIQUE, Dominique MOINDRAULT et Pascale SIMONET. Présence des artistes les vendredis, samedis et dimanches.

tourisme@cc-valleedelacreuse.fr +33 2 54 47 85 06 http://www.gargilesse.fr/

