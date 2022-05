Exposition ” les idées sont de drôles de bestioles” Millau Millau, 2 mai 2022, MillauMillau.

Exposition ” les idées sont de drôles de bestioles” PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur) Millau Millau

2022-05-02 – 2022-06-17 PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur)

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR 4 rue de la Mégiserie 4e étage (avec ascenseur) PingPong le toit Millau Rendez-vous à Pingpong le Toit à Millau pour la prochaine exposition : Les idées sont de drôles de bestioles de l’illustratrice Isabelle Simler.

Venez découvrir l’univers coloré, poétique et fantastique de son dernier album jeunesse Les idées sont de drôles de bestioles, publié aux Editions Courtes et longues en 2021. Une exposition pour les petits et les grands.

L’album : Les idées sont de drôles de bestioles

Qu’est ce qu’une idée ? Comment vient-elle, que fait-elle, où va-t-elle ? Ces questions, tout le monde se les pose un jour, mais comment y répondre, comment en rendre compte sans entrer dans d’obscures explications ?

Isabelle Simler prend ses crayons pour illustrer, à sa manière, et expliquer aux enfants les chemins que prennent nos pensées. En créant des analogies avec des animaux familiers, elle invente un univers où les idées vivent et évoluent sous nos yeux. Poisson d’argent, silhouette de gazelle élancée ou lièvre prêt à bondir, les idées s’échappent comme des anguilles, émergent comme des têtards, surgissent la nuit comme la biche puis se volatilisent dans la nature. Le narrateur/lecteur suit ainsi le fil de la pensée en train de se faire et décrit la naissance d’une idée. Entre le monde intérieur et l’extérieur, l’idée se balade, joue, se perd et reparaît au moment où l’on s’y attend le moins. Elle connecte le narrateur à son environnement mais peut aussi l’emmener dans un univers fantaisiste et inventé. Elle est libre comme l’air.

L’exposition est composée des illustrations de l’album jeunesse, ainsi que de coloriages collaboratifs à faire

sur place : Coléoptères, Le Ruisseau et Fleurs sauvages !

Exposition du 02 mai au 17 juin 2022 Pingpong le Toit Millau

contact@pingpong-cowork.com +33 6 63 85 85 45 https://pingpong-cowork.com/index.php/cantine/

Rendez-vous à Pingpong le Toit à Millau pour la prochaine exposition : Les idées sont de drôles de bestioles de l’illustratrice Isabelle Simler.

Venez découvrir l’univers coloré, poétique et fantastique de son dernier album jeunesse Les idées sont de drôles de bestioles, publié aux Editions Courtes et longues en 2021. Une exposition pour les petits et les grands.

L’album : Les idées sont de drôles de bestioles

Qu’est ce qu’une idée ? Comment vient-elle, que fait-elle, où va-t-elle ? Ces questions, tout le monde se les pose un jour, mais comment y répondre, comment en rendre compte sans entrer dans d’obscures explications ?

Isabelle Simler prend ses crayons pour illustrer, à sa manière, et expliquer aux enfants les chemins que prennent nos pensées. En créant des analogies avec des animaux familiers, elle invente un univers où les idées vivent et évoluent sous nos yeux. Poisson d’argent, silhouette de gazelle élancée ou lièvre prêt à bondir, les idées s’échappent comme des anguilles, émergent comme des têtards, surgissent la nuit comme la biche puis se volatilisent dans la nature. Le narrateur/lecteur suit ainsi le fil de la pensée en train de se faire et décrit la naissance d’une idée. Entre le monde intérieur et l’extérieur, l’idée se balade, joue, se perd et reparaît au moment où l’on s’y attend le moins. Elle connecte le narrateur à son environnement mais peut aussi l’emmener dans un univers fantaisiste et inventé. Elle est libre comme l’air.

L’exposition est composée des illustrations de l’album jeunesse, ainsi que de coloriages collaboratifs à faire

sur place : Coléoptères, Le Ruisseau et Fleurs sauvages !

Aporia Culture

PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur) Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-04-25 par