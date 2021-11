[EXPOSITION] Les hommes s’engagent pour l’égalité femmes-hommes ! Centre Paris Anim’Mathis, 10 novembre 2021, Paris.

[EXPOSITION] Les hommes s’engagent pour l’égalité femmes-hommes !

du mercredi 10 novembre au mardi 30 novembre à Centre Paris Anim’Mathis

EXPOSITION : Découvrez les portraits des médiateurs de _Femmes Entraide et Autonomie_ (FEA) et leurs messages forts en faveur de l’égalité des genres et contre les violences faites aux femmes. Cette exposition fait écho au projet Men Standing Up for Gender Equality – MFGE. Men Standing Up for Gender Equality – MFGE est un projet de **lutte contre les violences basées sur le genre** et notamment contre les violences faites aux femmes. Il aspire à ouvrir le dialogue dans les communautés migrantes et réfugiées avec les hommes sur les questions d’égalité Femmes-Hommes. _Femmes Entraide et Autonomie_ est une association qui lutte contre toutes formes de violences de genre et pour l’accès aux droits des femmes et des jeunes issu.e.s de l’immigration et réfugié.e.s.

Entrée libre

Venez découvrir les messages clés de 9 hommes, engagés pour l’égalité femmes-hommes et contre les violences faites au femmes. Du 10 au 30 novembre 2021.

Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T20:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T20:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T20:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T20:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T20:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T20:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T20:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T20:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T20:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T20:00:00