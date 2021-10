Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre EXPOSITION “LES HEURES DORÉES” Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

EXPOSITION “LES HEURES DORÉES” Nort-sur-Erdre, 5 novembre 2021, Nort-sur-Erdre. EXPOSITION “LES HEURES DORÉES” 2021-11-05 – 2021-11-27 Librairie Lumignon 34 Rue du Général Leclerc

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique La librairie Lumignon vous propose de découvrir une exposition dans ses locaux : “les heures dorées” de Johanne Licard, illustratrice nortaise ( du 5 au 27 novembre, pendant les horaires d’ouverture de la librairie : mardi-samedi: 10h-12h30, 14h30-18h30.

Gratuit, vente de prints sur place, vernissage en présence de Johanne le 5 novembre à 18h.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu Nort-sur-Erdre Adresse Librairie Lumignon 34 Rue du Général Leclerc Ville Nort-sur-Erdre lieuville 47.43859#-1.49963