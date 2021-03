Munster Munster 68140, Munster Exposition : Les héros de la BD Munster Catégories d’évènement: 68140

Munster

Exposition : Les héros de la BD, 29 avril 2021-29 avril 2021, Munster. Exposition : Les héros de la BD 2021-04-29 – 2021-06-23

Munster 68140 Munster Simple, agréable, divertissante et pédagogique, cette exposition est riche en informations sur l’histoire de la bande dessinée. Elle ouvre de nombreuses pistes de réflexion autour du concept même de héros. De Tintin à Blueberry, de Bécassine à Corto Maltese, chacun aura plaisir à y retrouver les personnages de ses souvenirs ou de ses rêves. Un livret pédagogique l’accompagne, permettant des animations pour le jeune public. Tout public Les héros de la BD +33 3 89 77 24 43 Les héros de la BD Simple, agréable, divertissante et pédagogique, cette exposition est riche en informations sur l’histoire de la bande dessinée. Elle ouvre de nombreuses pistes de réflexion autour du concept même de héros. De Tintin à Blueberry, de Bécassine à Corto Maltese, chacun aura plaisir à y retrouver les personnages de ses souvenirs ou de ses rêves. Un livret pédagogique l’accompagne, permettant des animations pour le jeune public. Tout public

Détails Catégories d’évènement: 68140, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster